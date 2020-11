Koch’s anders – Hessische Küche neu entdeckt

Rehschnitzel in Kürbiskernpanade mit süß-saurem Hokkaido – um dieses typisch hessische Gericht soll es heute zu Beginn gehen. Ilona Nägel hat den Spitzenkoch Ali Güngörmüs zu sich nach Hause eingeladen. Er muss Ilonas Gericht neu interpretieren, mit den gleichen Zutaten.

HR, 20.15 Uhr

Wasser – Im Visier der Finanzhaie

Im Jahr 2050 wird mindestens jeder vierte in einem Land mit chronischem Wassermangel leben. Das weckt die Gier von Finanzriesen, die Milliarden Euro in diesen Sektor investieren. Der Dokumentarfilm zeigt, was geschieht, wenn Wasser zur Ware wird. F 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Makro: Boombranche Biotech

Biotechnologie – sie kann dabei helfen, verschmutztes Trinkwasser...