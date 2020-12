»Umweltschutz bedeutet Friedenswahrung«

An diesem Sonnabend findet der von der Initiative »Abrüsten statt aufrüsten« geplante bundesweite Aktionstag für Abrüstung und eine neue Entspannungspolitik statt. Was genau soll dort passieren?

Leider sind wir in unserer Aktionsplanung durch die Maßnahmen gegen die Coronapandemie stark eingeschränkt. In 50 Städten in ganz Deutschland werden Protestaktionen unterschiedlicher Art und Größe stattfinden. Auf der Webpräsenz ­Abruesten.jetzt kann jede und jeder nach Städten in ihrer bzw. seiner Nähe suchen. Alle sind dazu eingeladen, mitzumachen und eine eigene Aktionsform, egal ob Infostand, Mahnwache oder Kundgebung, anzumelden.

In Berlin werden wir um 13.30 Uhr eine Auftaktkundgebung mit einigen Reden, zum Beispiel vom DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann und vom Vorsitzenden der Naturfreunde, Michael Müller, veranstalten. Anschließend umkreisen wir den Bundestag mit einer Menschenkette und mit Bändern, wobei wir den Coronaabsta...