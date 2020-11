»Das ist nötig, um die Strukturen aufzubrechen«

Seit 2002 sind Sie Mitglied des Deutschen Bundestags. 2018 traten Sie aus der SPD aus und verkündeten nun Ihren Eintritt in die Satirepartei Die PARTEI. Hat es im Bundestag wirklich noch eine Spaßpartei gebraucht?

In der Tat ist das, was die anderen Fraktionen so anstellen, oft lachhaft. Es ist aber auch traurig, weil es zum Teil schlimme Folgen für die Menschen mit sich bringt. Heute ist es vor allem die Satire, die sich ernsthaft mit der Politik auseinandersetzt. Und dafür steht Die PARTEI: Was und wie sie es anpackt, ist nicht nur spaßig, sondern tut manchmal sehr weh – genau wie die Absurdität der Politik, wie ich sie hier seit 18 Jahren erlebe.

Was ist so absurd?

Zum Beispiel das Gerede von der »Politik der Mitte«, die in Wahrheit an den Interessen und Bedürfnissen des Großteils der Bevölkerung vorbeigeht. Deutschland liegt bei der Zahl der Milliardäre weltweit an dritter Stelle, und zugleich gab es noch nie so viel Armut wie heute. Der Grad an Ungleic...