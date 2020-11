Landgasthäuser Hopfen & Malz

Am östlichen Tor Niederbayerns startet diesmal die kulinarische Tour durch Kleinbrauereien und Landgasthöfe. Nach dem Hacklberg geht es in das Scharfrichterhaus in Passau. Da, wo die Wiege vieler bayerischer Spitzenkabarettisten steht, kann man auch sehr gut und zu angemessenen Preisen essen. Und wie schön ist Passau!

BR, 19.30 Uhr

Re: Traumjob Butler

Kargere Kost. Leben, um anderen zu dienen: Die niederländische International Butler Academy bildet Diener für Luxushotels und Millionäre aus. Ein aussterbender Beruf? Leider nein. Die Rückkehr der Dienstboten ist ja schon sprichwörtlich. Butler sind dabei ein begehrtes Statussymbol unter den Superreichen und Aufgespritzten, aber die Ansprüche sind gew...