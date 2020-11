Wie es leuchtet

Dass es in manchen Teilen der Erde lebensgefährlich sein kann, Popmusik zu hören oder zu produzieren, zeigt das neue Album der israelisch-iranischen Künstlerin Liraz: Auf dem Cover von »Zan« bleiben die iranischen Musiker anonym, die Zusammenarbeit fand ausschließlich geheim und virtuell statt, in ständiger Angst, entdeckt zu werden.

Geboren und aufgewachsen in Ramla bei Tel Aviv, fand die Tochter iranischer Eltern erst während eines längeren Aufenthalts in Los Angeles zu ihren Wurzeln. In »Teherangeles« lebt die weltweit größte iranische Community, und dort fasste Liraz den Entschluss, ihre Popularität als Sängerin und Schauspielerin – sie ist in Hollywoodproduktionen wie »Fair Game« und »A Late Quartet« zu sehen, unlängst spielte sie eine Mossad-Agentin in der Serie »Tehran«...