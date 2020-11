Rotlicht: Soziale Medien

Wie sozial sind die sozialen Medien? Die Frage spielt mit der doppelten Bedeutung des Adjektivs. Dabei steht bei dem mittlerweile etablierten Ausdruck nicht die normative (im Sinne von gemeinnützig), sondern die deskriptive Bedeutung im Vordergrund. Sozial meint dann schlicht die Gesellschaft betreffend, vergleichbar mit dem Begriff Sozialwissenschaft. Die so benannten Medien sind gesellschaftlich in dem Sinne, dass alle Nutzer zugleich potentielle Produzenten sind. Inhalte wie Texte, Bilder, Video- oder Tonaufnahmen können von den Konsumenten selbst erzeugt und verbreitet werden (der Angloamerikaner sagt: user-generated content), die Kommunikation verläuft dabei interaktiv, also wechselseitig, statt wie in den klassischen Medien von wenigen professionellen Produzenten hin zu einer Menge von eher passiven Konsumenten.

Die ausschließlich digitalen sozialen Medien etablierten sich ab Mitte der 90er Jahre, zunächst in der Form von Blogs, unabhängigen Foren un...