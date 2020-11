Golding, Bellag, Meyer

Ob Dr. Albrecht Schoenhals in grauer Vorzeit oder Dr. Christiane Paul als sehr gegenwärtige Künstlerin – Medizin und Schauspielerei gehen bei vielen zusammen. Von Dr. Marianne Koch, die im nächsten Sommer 90 wird, ist der Berufswechsel bekannt, weil sie nach wie vor in den Medien auftaucht. Ein dreiviertel Jahr jünger ist Annegret Golding, die an diesem Donnerstag ihren runden Geburtstag feiert. Nach erfolgreicher Schauspielkarriere nahm sie mit Mitte 30 ihr Medizinstudium auf, arbeitete erst als Krankenhausärztin und nach 1990 selbständig in einer Praxis. Daneben trat sie mit öffentlichen Lesungen auf. Begonnen hatte sie diese Laufbahn als 16jährige in Schwerin, und nach Wismar folgte 1954 schon Berlin, wo sie an Volksbühne und Maxim-Gorki-Theater von Shakespeare bis Peter Hacks vieles spielte, was Rang und Namen hat. Neben Hauptrollen i...