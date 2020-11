Der Bundesvorstand der IG Metall in Frankfurt am Main fühlt sich bestärkt. Rund 250.000 Kolleginnen und Kollegen nahmen der Gewerkschaft zufolge an einer Beschäftigtenbefragung zur Arbeitswelt und Tarifpolitik teil. Von Mitte September bis Mitte November votierten dabei Kollegen aus der Metall- und Elektroindustrie zum Thema: »Kurs bestimmen«. Die jüngst vorgestellten Ergebnisse gelten als grundlegend für den Forderungskatalog der Gewerkschaft für die anstehende Tarifrunde. Es gehe zentral um Beschäftigungssicherung, Zukunftstarifverträge und Entgelterhöhungen. Damit stelle die IG Metall Themen nach vorne, »die an der Basis besonders intensiv diskutiert werden«, wird der Gewerkschaftsvorsitzende Jörg Hofmann in einer Mitteilung vom vergangenen Montag zitiert.

Am Donnerstag wird der Bundesvorstand die endgültigen Forderungen beschließen. Die ersten Verhandlungsrunden mit der Kapitalseite stehen ab Mitte Dezember an. Die Entgelt- und Vergütungstarifverträge ...