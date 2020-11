»Der Mozart der Finanzen«

In der kommenden Woche veröffentlicht der Kasseler Mangroven-Verlag eine deutsche Übersetzung des 2019 auf Französisch erschienenen Buchs »Operation Macron«. Der Autor Éric Stemmelen schildert darin in einer Chronik den Aufstieg von Emmanuel Macron zum Präsidenten der Französischen Republik. Die folgende Auswahl behandelt den Zeitraum von März bis August 2016, als sich der damalige Wirtschaftsminister, von der französischen Presse wohlwollend begleitet, als Kandidat in Stellung brachte. Stemmelen nennt bei jeder Erwähnung einer Zeitung oder eines Fernsehsenders in Klammern zugleich den Haupteigentümer. Wir danken dem Mangroven-Verlag für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

9. März 2016. Im ganzen Land widersetzen sich 500.000 Menschen der Einschränkung ihrer Rechte als Arbeiter, die mit dem »El-Khomri-Gesetz« durchgesetzt werden soll. Faktisch wurde dieses Gesetz unter der Schirmherrschaft Emmanuel Macrons geschrieben. Am 31. März demonstrieren mehr als ein...