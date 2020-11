Re: Der weiße Tod in Europa

Seit fast zwei Jahren lebt Jewgeni abgeschottet in einem Zimmer in der Lungenfachklinik in Borstel bei Hamburg. Er kommt aus der Ukraine, mit 22 erkrankte er an Tuberkulose. Nach zehn Jahren erfolgloser Behandlung in seinem Heimatland gab es für ihn nur noch eine Möglichkeit, um nicht zu sterben: Er machte sich auf nach Westen. Tuberkulose gilt seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Westeuropa als besiegt. Anders in Osteuropa, dort gibt es nach wie vor viele Erkrankte. Die Behandlung ist langwierig und teuer. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Konfrontation

Markus Feldenkirchen trifft Armin Laschet

Im Februar 2020 schien es fast sicher, dass Armin Laschet der nächste CDU-Vorsitzende sein würde – und damit wohl auch Bundeskanzler. Doch während seiner vergeigten Coronakrisenmanagershow wurde Lasche...