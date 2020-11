Höcke denkt quer

Mit der Parole »Freiheit statt Coronaangst« unternimmt die Thüringer AfD einen neuen Versuch, sich an die Spitze jener zu setzen, die die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie ablehnen. Diese Überschrift, die einen alten Wahlslogan der CDU aufgreift, trägt ein Positionspapier, das Landes- und Fraktionschef Björn Höcke am Mittwoch in Erfurt vor den Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Pandemie vorstellte. In dem Papier, das auf der Homepage der Fraktion publiziert wurde, wird unter anderem die sofortige Rücknahme der in Thüringen geltenden Infektionsschutzverordnung gefordert.

Die Grundrechtseinschränkungen und die »bewusst in Kauf genommene Schädigung des Wirtschaftslebens« seien nicht erforderlich, erklärte Höcke. Corona sei kein »Killervirus«. Die einzig richtige Strategie im Umgang »mit dieser herbeigetesteten Pandemie« sei es, »Risikogruppen umfassend zu sc...