Rechte geben nicht auf

In den Vereinigten Staaten hat sich seit den von Ultrakonservativen als »Reagan Revolution« bezeichneten Jahren (1981 bis 1989) diese Politströmung unter Führung der American Conservative Union (ACU) kontinuierlich ausgebreitet. Es war der seit 2014 amtierende Vorsitzende dieser Lobbyorganisation, Matthew Schlapp, der dafür sorgte, dass auf der jährlich stattfindenden Conservative Political Action Conference (CPAC) Donald Trump Schritt für Schritt zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner aufgebaut und schließlich gekürt wurde. Er sollte die Schmach von 2008 wettmachen, als die Konservativen dem »schwarzen Liberalen« Barack Obama das Weiße Haus überlassen mussten.

Die CPAC ist für Ultrakonservative, Waffenlobbyisten und rechten Gruppierungen inner- und außerhalb der Republikaner das, was das Superbowl-Finale des US-Footballs für die Sportwelt ist: »ein erhebendes Erlebnis«, so ein Teilnehmer 2019 in einem online veröffentlichten Video. Beide Großvera...