»Reiner Hohn«

Die Bundesregierung legt die »Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen« (Ü-Hilfe) mit leichten Nachbesserungen wieder auf. Das gaben am vergangenen Freitag Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks (DSW), Achim Meyer auf der Heyde, vor Pressevertretern in Berlin bekannt. Ihren Angaben zufolge wird das Angebot bis zum Ende des laufenden Wintersemesters, also bis einschließlich März gelten. In dieser Zeit können Hochschüler, die nachweislich durch die Coronakrise in ernste finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, staatliche Zuwendungen von maximal 500 Euro monatlich bei einem der 57 örtlichen Studierendenwerke beantragen. Die Unterstützung kann wie bisher auch mehrmals bewilligt werden.

»Wir lassen die Studierenden in dieser Pandemie nicht allein«, verkündete Karliczek kontrafaktisch. Das Programm war im Frühsommer nach einer wochenlangen Hängepartie installiert worden, und die...