Der Blick von unten

Anfang der 1970er Jahre herrscht selbst in den entlegensten Teile der USA Aufbruchstimmung. Auch am College, an dem Cash studiert, breitet sich die Hippiebewegung aus. Die Native American Cash, die eigentlich Renee Blackbear heißt und es dank eines Stipendium ans College geschafft hat, steht dieser Kultur eher fern. Sie trägt weiter ihre abgeschabten Jeans, jobbt in der vorlesungsfreien Zeit auf umliegenden Farmen und verbringt die ­Abende biertrinkend am Billardtisch. Doch sie nimmt interessiert zur Kenntnis, dass es Kontakte linksgerichteter Studenten zur Widerstandbewegung des Ameri­can Indian Movement (AIM) gibt. Diese tritt nicht nur für Bürgerrechte ein, sie organisiert auch Widerstand gegen rassistische Übergriffe. Cash ist durchaus bewusst, dass all die Ländereien, auf denen sie schuftet, einst ihren Vorfahren geraubt wurden. Sie und all ihre Geschwister waren als Kinder zwangsadoptiert worden. Weiße Farmer beuteten sie als kostenlose Arbeitskräft...