Ihre Meinung: Jung und alt gemeinsam

Wie kommen wir durch den Coronawinter?

Bettina Böttinger spricht in kleiner Runde über die Lage und darüber, wie sich die jungen Menschen gerade fühlen und was sie in den vergangenen Monaten erlebt haben. Ihre Geschichten stehen im Mittelpunkt der Sendung. Gut so. D 2020.

WDR, 20.15 Uhr

Borkenkäfer, Klimawandel und Corona

Wie geht es unserem Wald?

Der Wald spielt für die Bedeutung einer auch menschliches Leben ermöglichenden Natur eine zentrale Rolle. Viele Waldflächen wurden vollkommen gerodet und erst im 19. Jahrhundert wieder aufgeforstet. 45 Prozent der Bäume sind inzwischen deutlich geschädigt. Mit Wiederaufforstungsprogrammen sollen die Wälder erhalten werden. Aber was hat das nun mit ...