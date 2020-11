Die Tücken der Schwarmintelligenz

Als begeisterter Junge wartete ich im ausverkauften Stadion auf die Ankunft der Friedensfahrer. Im Stadion gab es in den 1950er Jahren – außer auf der Tribüne – nur Stehplätze. Die Leute kamen früh, Stunden vor dem Ende der Etappe, um sich gute Plätze zu sichern. Viele setzten sich auf mitgebrachte Klappstühle, Kissen oder Decken, weil langes Stehen ermüdet. Kurz vor der Zielankunft erhoben sich die ersten, um besser sehen zu können, als die Radrennfahrer in die Stadioneinfahrt einbogen. Sie behinderten die Sicht der hinter ihnen Sitzenden, die nach vergeblichen Protesten schließlich auch aufstanden. Innerhalb weniger Minuten standen alle Zuschauer. Das Ergebnis war frappierend: Nachdem sich alle erhoben hatten, sah keiner besser, als er vorher im Sitzen gesehen hatte. Offenbar bleiben Handlungen, die dem einzelnen Vorteile bringen oder Nachteile ersparen, ergebnislos oder führen gar zu ungewollten Ergebnissen, wenn alle das gleiche tun. Tun alle, was aus...