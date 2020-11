Re: Militant und rechtsextrem

Kaum eine extrem rechte Gruppe hetzt so offen gegen die bürgerliche Demokratie wie die Partei »Der III. Weg«. Heute gehören ihr knapp 600 Anhänger in 20 sogenannten Stützpunkten an. Gezeigt wird, wie die Neonazis expandieren und Mitglieder anwerben. Im Mittelpunkt steht dabei ein breites »Sozialprogramm« nur für die Leute, die sie Deutsche nennen. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Outbreak – Lautlose Killer

1967 hat das amerikanische Militär versucht, die Verbreitung eines Virus zu verhindern, indem es ein ganzes Dorf zerstörte. Als das Virus knapp 30 Jahre danach wieder auftaucht, schickt General Ford seinen Freund Daniels nach Afrika, um das zu untersuchen. Daniels rät, Kata­strophenalarm auszulösen, doch Ford lehnt ab. Kurz dara...