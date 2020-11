Lübcke-Witwe fordert Aufklärung

Am Montag wurde die Verhandlung gegen den Neonazi Stephan Ernst vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt am Main fortgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) auf der Veranda dessen Hauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha erschossen zu haben.

Der CDU-Politiker war ins Visier von Rechten geraten, weil er auf einer Bürgerversammlung im Oktober 2015 für Solidarität und Hilfe für Geflüchtete geworben hatte. »Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen. Das ist die Freiheit jedes Deutschen«, hatte Lübcke den Flüchtlingsfeinden damals zugerufen und war daraufhin Opfer einer weitreichenden Hasskampagne im Internet geworden – welche sogar teils gezielt von eigenen Parteifreunden, wie beispielsweise der früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach, angeheizt wurde.

...