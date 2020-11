Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Leni Riefenstahl – Das Ende eines Mythos Ja mei, das Ende? Wann war der Anfang? Im Oktober 2020 erschien jedenfalls ein Buch über die Filmemacherin Helene Riefenstahl. Die Autorin Nina Gladitz legt darin die Beweise für die zweifelhaften Arbeitsmethoden der deutschen Regisseurin vor. In ihrem Film geht die Journalistin auch dem Schicksal ihres unter den Nazis zwangspsychiatrisierten Kameramannes Wilhelm Zielke auf den Grund. Verdienstvoll. D 2020. Arte, 22.15 Uhr Dringend gesucht, unfair verteilt? Riskanter Kampf um den Coronaimpfstoff Zusammengefasst: Wer bekommt was wann – und wer zahlt die Rechnung? Corona treibt die Impfstoff-Forschung voran wie nie zuvor, mehr als 200 Projekte gibt es weltwei...

Artikel-Länge: 2194 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen