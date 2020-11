Vor den Richtern der Völker

Am 20. November 1945 begann in Nürnberg, in der Stadt der Reichsparteitage der »Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei« (NSDAP), vor dem Internationalen Militärgerichtshof der Prozess gegen 24 Hauptkriegsverbrecher des Naziregimes. Schon in der Moskauer »Erklärung über deutsche Greueltaten im besetzten Europa« vom 30. Oktober 1943 hatten die Alliierten ihre Absicht bekräftigt, nach dem Krieg die Verbrechen juristisch zu verfolgen, die der deutsche Faschismus in den besetzten Ländern begangen hatte. Dazu wurde die United Nations War Crimes Commission gegründet, die Vorschläge für eine strafrechtliche Verfolgung erarbeitete. Unmittelbar nach ihrer Potsdamer Konferenz unterzeichneten die Siegermächte am 8. August 1945 das »Abkommen zwischen der Regierung des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, der Provisorischen Regierung der Französischen Republik und der Regierung der Unio...