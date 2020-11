Kultur und Regierung! Nachtgedanken in Rom

Ende vergangener Woche dachte ich auf dem Nachhauseweg durchs abendliche Rom darüber nach, was hier im einzelnen abgezogen wird, und kam staatsfeindlich drauf. Gegen die Kunst einzuschreiten, erschien mir deppert hoch 19. Das ganze irre anregende Leben, das wir leben müssen: tagsüber Bibliotheken und Museen, abends Sonnenuntergang vorm Café, zusammen was essen, dann ausgehen, die Nacht erleben, Konzerte und und und – Pusteblume. Einschneidende Maßnahmen, während der von Tausenden besuchte Markt des Viertels offenbleibt – aus ökonomischen Gründen. Hier wird Kapital erwirtschaftet, und wenn’s nur Pfennigbeträge sind, was Kultur ja nicht schafft.

Ich hab’s mir angesehen. Auf dem Markt gehen zwei Polizisten von Stand zu Stand und schauen nach Desinfektionsmittelchen, verweisen auf Maskenpflicht und Abstände, fragen nach Schnuckschnick. Mehr tun die auf ihrem Rundgang nicht. Und am Eingang, da steht ein Kerl mit Pistole, misst bei einigen Ankommenden Fieberwer...