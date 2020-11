Kinos mit Wucht getroffen

Alle Leinwände bleiben unbespielt, in der Kinobranche zeichnen sich jedoch längst horrorfilmartige Szenarien ab: Der zunächst bis Ende November ausgerufene »Lockdown light«, richtigerweise auch als »Kultur-Lockdown« aufgefasst, stellt große und kleine Lichtspielhäuser vor noch gravierendere existentielle Probleme als im Frühjahr − Apocalypse again. »Die vielzitierte Bazooka, mit der Unternehmen unterstützt werden sollten, ist an uns komplett vorbeigegangen«, erklärte im jW-Gespräch am Dienstag etwa Gregory Theile, geschäftsführender Gesellschafter der Kinopolis-Theile-Gruppe, die überwiegend Multiplex-Kinos an insgesamt 17 Standorten in Mittel- und Süddeutschland betreibt. Das Unternehmen rechne bis Ende des Jahres mit Umsatzeinbrüchen von bis zu 70 Prozent, habe zudem erneut Kurzarbeit in sämtlichen Spielstätten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einführen müssen. »Beim ersten Lockdown haben wir das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufgestockt und a...