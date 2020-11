Außen Marmor, innen Gips

In diesen Tagen erscheint im Hamburger VSA-Verlag der vom antifaschistischen Magazin Der rechte Rand herausgegebene Sammelband »Das IfS. Faschist*innen des 21. Jahrhunderts«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags zwei kurze Aufsätze von Wolfgang Laskowski. (jW)

Das »Institut für Staatspolitik« (IfS) hat Medien und Öffentlichkeit davon überzeugt, an seinem Sitz in Schnellroda sei das Zentrum einer rechtsintellektuellen Erneuerung zu finden. Dieser durch erfolgreiche Selbstvermarktung vermittelte Eindruck, das »Institut« sei der alleinige Impulsgeber der Rechten in Deutschland, hat zu dessen beispielloser publizistischer Aufwertung beigetragen. Doch wer die Aktivitäten des IfS und seines Kreises über Jahre beobachtet, kann wissen: Hinter der rechtsintellektuellen Marmorfassade sind die ideologischen Säulen, die das IfS tragen, mit der alten Gipsmischung gefüllt: Rassismus, rechtes autoritäres Denken und faschistischer Stil.

