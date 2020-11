»Nicht den Cognac vergessen!«

Das wird was werden, wenn Medienarchäologen der näheren Zukunft die Trump-Tweets auswerten und feststellen, dass ein Megalomane mit Dauermonologen verhaltensauffällig wurde und sogar gewählt wurde. Ein Raunen, Weinen und Lachen wird sich erheben, doch für einen Moment gilt es nachzudenken: Denn aus gewisser Sicht, etwa aus der des 19. Jahrhunderts, sind wir ebenfalls Medienarchäologen der Zukunft. Ein Glück, dass wir Karl Marx und Friedrich Engels haben. Die haben es geschafft, nicht zu monologisieren, sondern sich Brief um Brief zu schreiben. Über 2.000 von ihnen gingen hin und her, die meisten zwischen London und Manchester in den Jahren 1850 bis 1870, mehrmals in der Woche. 1.600 Briefe sind erhalten, die Töchter und Familienberater vernichteten jenen Teil, der womöglich ein schiefes Licht auf die berühmte Männerfreundschaft hätte werfen können, die vor allem eine Arbeitsgemeinschaft war. Gerne hätten wir mehr gewusst, doch selbst mit dem noch vorhande...