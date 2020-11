Extrem stürmisch legt der Roman los, und das ist angesichts seines Plots ja auch ganz angemessen. Schließlich braut sich etwas Gewaltiges zusammen, das in »Doggerland«, dem Roman der französischen Wirtschaftswissenschaftlerin und Buchprüferin Élisabeth Filhol, als geradezu gewalttätig personalisiert wird: »urplötzlich ist es da, von Anfang an ganz es selbst, ein Titan, kaum auf der Welt, schon aktiv und im Vollbesitz seiner Kräfte.« Alle Wetter! Was hier in dramatischer Poesie, wenn nicht gar Pose, ausgemalt wird, war in der profanen Wirklichkeit der Orkansturm Xaver, der im Dezember 2013 über den Norden Europas zog. Die 1965 geborene Filhol, die 2011 mit »Der Reaktor«, einem kühnen Debütroman über ein französisches AKW, auf sich aufmerksam gemacht hat, nutzt Xaver allerdings auch als Metapher, als Menetekel: Es geht ums Große und Ganze, um die Klimakatastrophe und deren Folgen für die Nordsee. Dass diese – und das heißt natürlich auch die an ihren Küsten...