Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. November 2020, Nr. 267

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Das scheint niemanden mehr abzuschrecken« Vor Demo in Düsseldorf: Bei »Querdenken« haben extrem rechte Gruppen längst das Ruder übernommen. Ein Gespräch mit Oliver Ongaro Markus Bernhardt An diesem Sonntag wollen sogenannte Coronakritiker erneut aufmarschieren. Einer der Organisatoren der Proteste in Düsseldorf, Michael Schele, hat bereits angekündigt, sich einer möglichen Auflösung seiner Demonstration durch die Polizei widersetzen zu wollen. Rechnen Sie damit, dass die Einsatzkräfte einmal mehr den »Querdenkern« die Straße überlassen? Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert in Düsseldorf lag in der letzten Woche bei über 200. Wenn die Stadt ihre Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie ernst nimmt, darf es keinen Protestzug der »Coronaleugner« und Verharmloser durch die Innenstadt geben. Allerdings scheint das Verständnis für diese Gruppierung bei Behörden bundesweit größer zu sein als bei anderen Protestbewegungen. Anders kann man die Kulanz bei den Verstößen beispielsweise gegen die Maskenpflicht und die Abstandsregelungen bei deren Veranstaltungen nicht deuten. Wie würden Sie das politische Spektrum einordnen, das an diesen Protesten teilnimmt? Anfan...

