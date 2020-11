Re: Italiens Olivenbäume in Gefahr

Killerbakterium breitet sich aus

Seit 2013 soll sich das Feuerbakterium Xylella durch die Olivenhaine der süditalienischen Region Salento fressen. Die EU hat eine Pufferzone eingerichtet, in diesem Abschnitt werden alle infizierten und auch die gesunden Bäume im Umkreis von 100 Metern gefällt. Und das finden nicht alle prima. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Die Frau, die im Wald ­verschwand

Westdeutschland in den 1950er Jahren: Der allseits beliebte Oberbürgermeister einer Kreisstadt, Dr. Gerd Vorweg, wird mit seiner Kriegsvergangenheit konfrontiert, als ein ehemaliger Bekannter auftaucht, der noch eine Rechnung offen hat. Dabei zeigt sich, dass in der äußerlich so heilen Welt Vorwegs nichts so ist, wie es scheint. D 2007

3sat, 20.15 Uhr

In den Gängen

Christian a...