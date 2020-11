Zum Inhalt dieser Ausgabe | Erprobter Bürgerkrieg Vor 30 Jahren ließ der Berliner Senat seine Polizei von der Leine, um die besetzten Häuser in der Mainzer Straße zu räumen. Der brutale Einsatz bescherte der Westberliner Immobilienmafia einen Sieg Gerd Bedszent In Erwägung, dass da Häuser stehen

Während ihr uns ohne Bleibe lasst

Haben wir beschlossen, jetzt dort einzuziehen

Weil es uns in unsren Löchern nicht mehr passt. Bertolt Brecht: Resolution der Kommunarden Die Schlacht um die Mainzer Straße im Ostberliner Stadtbezirk Friedrichshain gilt als einer der heftigsten Polizeieinsätze der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Auseinandersetzungen dauerten vom Vormittag des 12. November bis zum Mittag des 14. November des Jahres 1990 und endeten schließlich mit der Erstürmung der besetzen Häuser und der Festnahme von insgesamt 417 Hausbesetzerinnen und Hausbesetzern. Über die Zahl der auf beiden Seiten verletzten Personen gibt es keine zuverlässigen Angaben; es waren in jedem Fall Hunderte. Bei einem der Besetzer musste eine Schussverletzung behandelt werden, bei einem anderen ein durch Fußtritte herbeigeführter Milzriss. An der Räumung der Häuser sowie der Abriegelung der Umgebung waren mehrere tausend Polizeibeam...

Artikel-Länge: 20545 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen