Das Helle und das Dunkle

Wurde ja auch Zeit: Auf seinem neuen Album »Letter to You« ist Bruce Springsteen wieder mit der E Street Band vereint. Nach sechs Jahren. Es gibt nur wenige Gruppen, die einen vergleichbaren Sog entfalten können wie eben Springsteens langjährige Weggefährten, mit denen er in den vergangenen Jahrzehnten eine Art On-off-Beziehung pflegte.

Ohne die Band hat Springsteen tolle Alben gemacht (»Nebraska«, 1982), mit ihr großartige (»Born to Run«, 1975). Die Rückkehr der E Street Band macht sich prompt im Songwriting Springsteens bemerkbar: Es wird wieder gerockt. So frisch und voller Leidenschaft, wie es Springsteen in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr konnte. Oder wollte.

Springsteen bezeichnet »Letter to You« im Podcast von Autor Malcolm Gladwell und Musikproduzent Rick Rubin als »bestes Album, das ich seit langem mit meiner Band gemacht habe«. Wohl wahr. Sämtlichen Beteiligten hört man d...