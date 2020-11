Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Auferstehen Der 22jährige Thomas ist drogenkrank. Um seine Heroinabhängigkeit zu überwinden, tritt er einer katholischen Gemeinschaft bei, die aus ehemaligen Süchtigen besteht. Das Konzept ist radikal: keine Drogen, keine Zigaretten, kein Alkohol, kein Fernsehen und vor allem kein Kontakt zur Außenwelt. Ob’s die himmlische Welt richtet? F 2018. Arte, 20.15 Uhr Betrifft: Jetzt bin ich dran! – Wenn Frauen sich trennen Der Film begleitet drei Frauen, die ihre unglücklichen Ehen nicht länger aushalten, sondern die zweite Hälfte ihres Lebens noch einmal richtig leben wollen, glücklich und vor allem unabhängig. Dafür nehmen sie sehr viel in Kauf. Denn der Weg von der Trennung zur Scheidung ist meist lang und mit...

