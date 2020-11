Zum Inhalt dieser Ausgabe | Halbherzige Distanzierung Köln: Bewährungsstrafe für Polizisten, der via Facebook zu Straftaten gegen »Nafris« aufrief Bernhard Krebs, Köln Das Amtsgericht Köln hat am Dienstag einen Polizeibeamten wegen öffentlichen Aufrufs zu Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe gegen den nicht vorbestraften Mann wurde zur Bewährung ausgesetzt. Nach rund dreißigminütiger Verhandlung stand für die Richterin fest, dass der Polizist im September 2019 mit einem Post auf seinem öffentlich einsehbaren Facebook-Profil zu »Gewalt und Willkürmaßnahmen« gegen eine Bevölkerungsgruppe aufgerufen hatte. Laut der Anklageschrift hatte der frühere Staatsschützer und heutige Internetfahnder bei der Kölner Polizei auf Facebook geschrieben: »Nafris? Neun Millimeter auf die Eier. Köln hat zu viele Straftäter davon.« Der Begriff »Nafri« ist spätestens seit der Kontroverse um eine Nachricht der Kölner Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter zum Jahreswechsel 2016/17 bekannt. Damals hatte es in einem Tweet geheißen: »Am Hbf werden derzeit mehrere hundert Nafr...

Artikel-Länge: 3218 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen