Das »Sur« in »surrealistisch«

Als ich im Jahr 2000 im Brotfabrik-Kino in Berlin-Pankow den Film »El Viaje« (Die Reise, 1992) des Argentiniers Fernando »Pino« Solanas sah, war ich hin und weg. Vor allem wegen der surrealistischen Komponenten. Argentinien brannte. Und in den wenigen guten Berliner Kinos liefen viele argentinische Filme. Ich war schon drauf und dran, für immer dorthin umzusiedeln, was ich Anfang 2005 endlich tat, nachdem ich das größte Undergroundarchiv Deutschlands verbrannt hatte – das Türchen des Kachelofens meiner Prenzlauer-Berg-Bude stand monatelang offen, ich meditierte davor und hinter mir der schwarze Abt.

Einmal noch suchte ich mit meinem Kumpel Falk ein Kino in Friedrichshain auf, um den Solanas-Film »Sur« (Süden, 1988) zu schauen, in dem ein Arbeiter, nach der Militärdiktatur aus der Haft entlassen, durch die ne...