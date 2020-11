Linke spricht von »Versagen«

Die Ausschreitungen bei den Protesten von rund 20.000 Gegnerinnen und Gegnern der staatlichen Maßnahmen gegen die Coronapandemie am Samstag in Leipzig haben ein politisches Nachspiel. Am Montag forderte die Fraktion Die Linke im sächsischen Landtag den Ministerpräsidenten des Freistaats, Michael Kretschmer (CDU), auf, seinen Innenminister und Parteifreund Roland Wöller zu entlassen, und beantragte zugleich eine Sondersitzung des Innenausschusses, die womöglich bereits am Donnerstag stattfinden wird.

Übel stößt den sächsischen Linken auf, dass die Polizei die Proteste der Initiativen »Querdenken 341« und »Querdenken 711«, an denen sich mehrere hundert militante Neonazis und rechte Hooligans beteiligt hatten, erst am späten Nachmittag für beendet erklärt hatte. Die übergroße Mehrheit der Kundgebungsteilnehmer habe sich nicht an die Demonstrationsauflagen – vor allem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und den zum Infektionsschutz nötigen Sicherheitsabstand ...