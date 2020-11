Das Revolutionäre bestimmen

Ein glücklicher Gedanke, Peter Gülke in seiner Heimatstadt Weimar zu besuchen. Unser Thema: das Revolutionäre bei Beethoven. Die Terrassentür steht offen. Das Wohnzimmer, es liegt nach Norden, ist kühl und schattig an zwei brütend heißen Morgen des Coronasommers 2020. Auf dem Tischchen zwischen uns ein starker Kaffee, Kekse, Wasser. In meiner Rechten das Mikro. Der bewegliche ältere Herr, thüringisch im Klang, im offenen Hemd, hellwach und einfach freundlich. Rechts hinter Glas in zwei schönen Chippendale-Schränken Klassikerausgaben. »Diese neue Art von Bewusstheit, die mit ihm in die Musik gekommen ist«, sagt Gülke und erweitert den Gedanken sogleich um einen Widerspruch. »Beethoven hat ja auch Stücke geschrieben, bei denen man denkt, meine Güte, da ist ja der Schubert schon ganz nah. Der erste Satz der Mondscheinsonate etwa oder die Pastorale. Das sind Konzeptionen, da hat man das Gefühl, dass Beethoven mit der gleichen Bewusstheit, mit der er bestimmte...