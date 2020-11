»Über 14 Millionen Menschen betroffen«

Gerade wurde in Frankreich Ihr Buch »Die Erfindung des grünen Kolonialismus – Für die Überwindung des Mythos des afrikanischen Eden« veröffentlicht. Was meinen Sie mit »grünem Kolonialismus«?

Ich beschreibe die Praxis von Institutionen wie der UNESCO und dem WWF in Afrika hinsichtlich deren Politik im Zusammenhang mit Nationalparks. Sie versuchen ihr Handeln auf der Grundlage einer projizierten Glorifizierung der vermeintlichen Natürlichkeit des Kontinents zu rechtfertigen und betreiben dadurch faktisch eine »Entmenschlichung«. In Europa unterstützen diese Organisationen Bauern und Hirten, die naturnah leben, und helfen ihnen dabei, ihren Lebensraum zu erhalten und zu schützen. In Afrika dagegen vertreiben sie diese Bevölkerungsgruppen aus ihren Lebensräumen und tragen entscheidend dazu bei, sie zu kriminalisieren.

Ist das eine neue Entwicklung?

Nein. Seit den 1960er Jahren werden systematisch vor allem Landwirte, Hirten und Jäger von ihrem Grund und Boden i...