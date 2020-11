Landgasthäuser Hopfen & Malz: Mittelfranken

Spargel, Fische, Bratwürste – das bayerische Schlaraffenland liegt in Franken. Folgende Gasthöfe wurden besucht: Bauereigasthof Landwehr-Bräu in Reichelshofen; Metzgerei und Gasthaus Böbel in Georgensgmünd; Gasthof Weigel in Fürth-Kronach; Gasthof Hoffmanns-Keller in Spalt; Wettelsheimer Keller in Treuchtlingen; Gasthof zum Goldenen Ochsen in Alfershausen. Die kommen alle auf die Merkliste!

BR, 19.30 Uhr

Re: Einer gegen die Mafia

Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Prostitution und Anstiftung zum Mord – die Liste der Straftaten ist lang, über die Dragos Bota berichtet. Seit mehr als zwanzig Jahren schreibt der t...