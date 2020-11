»Wir sind erschüttert über die Zerstörungswut«

Der RWE-Konzern nutzt den Shutdown, um Bäume am Rande der vom Kohletagebau Garzweiler bedrohten Dörfer zu fällen. Wie geht der Konzern dabei vor?

Bereits im Juli wurden die Bäume an der Landstraße zwischen Keyenberg und Lützerath beseitigt – trotz des Widerstandes von Dorfbewohnern und Umweltaktivisten. Seit Dienstag morgen fällen Mitarbeiter des Konzerns nun Bäume im Dorf Lützerath, selbst in Vorgärten noch bewohnter Häuser. Obgleich RWE am Dienstag im WDR-Fernsehen erklärte, keine weiteren Bäume roden zu wollen, ging es am Mittwoch und Donnerstag weiter. Bagger und Rodungsmaschinen rollten an, begleitet von Polizei. Menschen kletterten auf Bäume, und es gab Blockaden, um diese zu schützen. Wir sind erschüttert über das Tempo und die Zerstörungswut, die RWE mit diesem Kahlschlag vorlegt. Mitten in der Klimakrise werden gesunde Bäume gerodet. Für Freitag planen wir einen Protestspaziergang.

Leisten vor allem Anwohner Widerstand, oder sind auch Aktivisten vo...