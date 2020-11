Zugang versperrt

Am Donnerstag begann im Amtsgericht Berlin-Tiergarten ein Prozess gegen den Geschäftsführer der Berliner VVN-BdA, Markus Tervooren. Ihm wird von der AfD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf vorgeworfen, einzelne AfD-Vertreter am 26. Januar 2019 während des Verlaufs einer bezirklichen Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Faschismus auf dem Parkfriedhof in Marzahn genötigt zu haben. Er soll ihnen mit 30 weiteren Antifaschisten den Zugang zu einer Gedenkstele versperrt haben. Viel wurde an diesem ersten Prozesstag jedoch nicht verhandelt: Nach kurzer Zeit teilte die Richterin mit, dass ein geladener Polizeizeuge nicht anwesend sei und sie, bedingt durch die Coronasituation, keinen zeitnahen Fortsetzungstermin finden könne.

Bereits seit 2017 gibt es bundesweit anlassbezogene Proteste gegen eine Beteiligung der AfD an Gedenkveranstaltungen für Naziopfer. So erteilte die Gedenkstätte Buchenwald dem Thüringer AfD-Landesvorsitze...