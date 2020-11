Gut angepasst

Keine neue Gestapo solle er werden, der künftige Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik: Das stand für die westlichen Alliierten fest. Deswegen schrieben sie eine strikte Trennung der Behörde von jeglicher exekutiven, polizeilichen Tätigkeit vor. Außerdem kontrollierten sie bis 1955 die Einstellung des Personals – mit dem Ziel, allzuschwer belastete Naziverbrecher nicht in Amt und Würden gelangen zu lassen. Günstig schien, dass sie mit Otto John einen Mann zum Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz ernennen konnten, der seit den späten 1930er Jahren im Widerstand gegen die NS-Führung aktiv gewesen war und nach dem misslungenen Attentat vom 20. Juli 1944, an dessen Vorbereitung er beteiligt war, nach Großbritannien hatte fliehen können. Auch unter John zogen freilich zahlreiche alte Nazis in die Behörde ein, wenngleich bis 1955 aufgrund der alliierten Kontrolle oft nur als freie Mitarbeiter ohne of...