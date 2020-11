Monstrum im Ostseegrund

Mehr als 100.000 Menschen hatten per Unterschrift dem geplanten Tunnel unter dem Fehmarnbelt eine Absage erteilt. Aber das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hatte am Dienstag mehrere Klagen gegen das Vorhaben abgewiesen. Zwischen dem deutschen Puttgarden auf Fehmarn und dem dänischen Rødby auf Lolland soll ein in Segmenten vorgefertigtes, rund 18 Kilometer langes Betonmonstrum im Ostseegrund versenkt werden, mit einer vierspurigen Straße, einer zweigleisigen Schienenstrecke sowie einem Wartungs- und Evakuierungskorridor in jeweils getrennten Röhren.

Geplant wird die Fehmarnbeltquerung – zunächst als Brücke, seit kurzem als Tunnel – seit mehreren Jahrzehnten. Vor zwölf Jahren haben Deutschland und Dänemark dies per Staatsvertrag geregelt. Auf dänischer Seite ist man auf den Baubeginn seit längerem vorbereitet, auf deutscher Seite hatten Umweltverbände, Fährreeder und die Stadt Fehmarn gegen das Vorhaben geklagt – erfolglos.

Ursprünglich handelte es sich um e...