Die Träumereien des BDI

Die deutsche Wirtschaft hat klare Vorstellungen von den Aufgaben und Pflichten der nächsten US-Administration. »Der zukünftige US-Präsident«, wer immer es auch sei, müsse »den Fokus auf eine Stärkung der transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft legen«, verlangt Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Kempf forderte dies in der vergangenen Woche, als der BDI eine umfassende Bestandsaufnahme zur US-Wirtschaft und zu den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen vorlegte. Ganz »unabhängig vom Ausgang der US-Wahl« gelte es die Beziehungen »wiederzubeleben«, äußerte Kempf; vor allem »Zölle und Handelshemmnisse« sollten »der Vergangenheit angehören«. »Die Zeit ist reif«, befand er, »dass es zwischen den USA und der EU wieder darum geht, Zukunftsfragen zu gestalten«.

Was die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen betrifft, jammert der BDI auf hohem Niveau. Es trifft zu, was er in seinem neuen Positionspapier festhält: Die Trumpsche...