Brennpunkt

Amerika hat gewählt

Eines scheint sicher: Die US-Oligarchie hat noch nicht abgewirtschaftet; und Trump wird vielleicht als eine Art Catilina in die Geschichte eingehen, der einst im Römischen Reich die Macht an sich ziehen wollte. Und der nächste Krieg kommt bestimmt.

Das Erste, 20.15 Uhr

Kirschblüten und Dämonen

Zehn Jahre nach dem Tod seiner Eltern Trudi und Rudi ist der einst erfolgreiche Banker Karl Angermeier am Ende. Frau und Tochter haben ihn verlassen, und er ist alkoholkrank. Plötzlich steht die Japanerin Yu vor ihm, die er aus seiner Zeit in Japan kennt. Sie fährt mit ihm in sein verlassenes Elternhaus in Oberbayern, wo er seinen Dämonen begegnet, die es zu zähmen gilt. D 2018. Mit Ay...