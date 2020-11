Maulwurf der Vernunft

Die Coronafallzahlen steigen exponentiell. Der Lockdown ist wieder da. In der öffentlichen Debatte dominieren unbedingte Obrigkeitshörigkeit auf der einen Seite, auf der anderen die so wirtschaftsfreundlichen wie menschenfeindlichen Forderungen nach einer »Normalisierung« des Alltagslebens. Mit letzteren beschäftigt sich »recycling: Konformistische Rebellionen everywhere – Wutbürger und Sturm auf den Reichstag« (Di., 7 Uhr, FSK). Ein Feature über einen kriselnden Industriezweig kommt mit »Automotive – Arbeit Auto Zukunft« (DLF Kultur 2020; Di., 22 Uhr, DLF Kultur) von Jonas Heldt. Um die Zukunft der Freien Radios kümmert sich die »Zukunftswerkstatt Community Media 2020« vom 6. bis 8. November als Onlinetagung. Anmeldungen sind bis Mittwoch, den 4.11. möglich.

Security ist ein Berufsfeld, das boomt. Einen abgründigen Krimi zu diesem Job hat sich Peter Terrin mit »Der Wachmann« (DLF Kultur 2020; Mi., 20 Uhr, Bayern 2) einfallen lassen. Zeitgleich wirft der ...