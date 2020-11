Geteilte Stadt

In diesen Tagen ist im Hamburger VSA-Verlag von Stephan Krüger das Buch »Grundeigentum, Bodenrente und die Ressourcen der Erde« erschienen. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags einen Auszug aus dem 5. Kapitel. (jW)

Die aktuelle, seit Anfang/Mitte der 1980er Jahre sich durchsetzende »Finanzialisierung« ökonomischer Transaktionen, d. h. die Steuerung beständig zunehmender Bereiche zunächst des privatkapitalistischen Sektors durch Kennziffern und Instrumente der Finanzmärkte, die mittlerweile auch in wesentliche Bereiche der staatlichen Wirtschaftspolitik übergegriffen hat und den Versuch darstellt, mit einer umfassenden marktbestimmten Allokation bzw. einem »Mehr« an Kapitalismus die seit Mitte der 1970er Jahre manifest gewordene strukturelle Überakkumulation von Kapital in den Metropolen des Weltmarkts zu überwinden, hat auch im Immobiliensektor spezifische Veränderungen bewirkt. Mit einer personellen Veränderung der sozialen...