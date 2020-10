Die Egozentrik der Theaterleute

Kaum dass er nach einer Leukämiebehandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, sucht Theaterstar Sven das Rampenlicht. Schnurstracks steuert er die Berliner Schaubühne an, um während der laufenden Probe überraschend aus den Kulissen zu treten und mit ein paar deklamierten Monologsätzen die Hauptrolle in einer gefeierten Hamlet-Inszenierung zurückzufordern. Dabei unterstreicht die Selbstreferenzialität der Filmbesetzung die Egozentrik der Figur: Sven wird in »Schwesterlein« von Lars Eidinger verkörpert, der in der Realität an eben dieser Schaubühne regelmäßig den Hamlet in einer Inszenierung des Intendanten Thomas Ostermeier gibt, der hier in einer Nebenrolle auch als Regisseur auftritt.

Nun mögen Theaterleute generell zu Selbstbezogenheit neigen. Zumindest deuten die Schweizer Filmemacherinnen Véronique Reymond und Stéphanie Chuat das in ihrem zweiten gemeinsamen Spielfilm durch die köstliche Zeichnung einer weiteren Figur an: Svens Mutter Kathy (Mar...