Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Wollen niemanden in seiner Mobilität einschränken« Initiative »Volksentscheid Berlin autofrei« sieht Ausnahmen für sensible Berufsgruppen und Behinderte vor. Gespräch mit Anne Gläser Gitta Düperthal Die Initiative »Volksentscheid Berlin autofrei« will den motorisierten Individualverkehr aus der Stadt innerhalb des S-Bahn-Rings verbannen. Ausnahmen soll es zum Beispiel für Feuerwehr, Müllabfuhr oder Taxen sowie Wirtschafts- und Lieferverkehr geben. Wie soll das umgesetzt werden? Wer fahren darf, erhält eine Plakette: entweder dauerhaft oder auch nur für eine Ausnahmefahrt. Wer keine hat, darf nicht in die Innenstadt fahren. Sie erklären: »Statt Stau und CO2 schaffen wir Freiraum für alle.« Allerdings müssen Handwerker zum Beispiel Werkzeug transportieren, ambulante Pflegekräfte müssen schnell am Zielort ankommen. Welcher Freiraum wird für sie geschaffen? Wer tatsächlich auf sein Auto angewiesen ist, soll weiter fahren dürfen. Wer für seinen Beruf schnell von A nach B kommen muss, soll automatisch eine Plakette erhalten – zum Beispiel die von Ihnen genannten Berufsgruppen. Sie haben sogar den Vorteil, schneller voranzukommen, weil andere dann ja nicht meh...

Artikel-Länge: 3935 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen