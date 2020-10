Zum Inhalt dieser Ausgabe | In vorauseilendem Gehorsam Obwohl laut EU-Verordnung unzulässig: Europäische Banken wenden US-Blockadegesetze gegen Kuba an Volker Hermsdorf Das internationale Banken- und Finanzsystem gehört zu den wichtigsten Aktionsfeldern der US-Regierung, um die kubanische Ökonomie zu schwächen und die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Treibstoff, Medikamenten und anderen Produkten zu beeinträchtigen. Inmitten der Coronapandemie zielt die von den Vereinten Nationen als völkerrechtswidrig verurteilte US-Blockade gar darauf ab, das Gesundheitswesen zu sabotieren. Wie aus dem am 22. Oktober von Außenminister Bruno Rodríguez vorgelegten Jahresbericht über die Auswirkungen der US-Blockade hervorgeht, wurden der kubanischen Wirtschaft von April 2019 bis März 2020 durch die Behinderung von Bankgeschäften finanzielle Schäden von mehr als 284,3 Millionen US-Dollar zugefügt. Im Berichtszeitraum haben sich demnach 137 ausländische Banken aus verschiedenen Gründen geweigert, Geschäfte mit Bezug zu Kuba zu tätigen. Davon seien 315 Transaktionen betroffen gewesen. Mit Druck, Einschüchterung und Abschreckung ...

