Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Exclusiv im Ersten: BER – Fluch der Mängel Der neue Hauptstadtflughafen vor dem Start Am 31. Oktober 2020 soll es soweit sein – der BER wird eröffnet. Der Bau war teuer, und wer sich daran alles eine goldene Nase verdient hat, ist im wesentlichen unrecherchiert. Nun muss der neue Airport das Geld wieder einspielen. Dabei liegt die Fliegerei am Boden. Und bald muss die veraltete Anlage sowieso modernisiert werden. D 2020. Das Erste, 21.45 Uhr Auf Liebe und Tod In einem Wald ist der tote Kinobesitzer Massoulier entdeckt worden. Eine Spur führt zu Julien Vercel, dessen Frau Marie-Christine ein Verhältnis mit Massoulier gehabt haben soll. Als auch Marie-Christine erschossen aufgefunden wird, taucht Verel unter. Dahinter lauert natürlich – eine Intrige. F 1983. Mit Fanny Arda...

