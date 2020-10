Rückzug aus »Minivietnam«?

Nach mehr als einer Dekade geheimer und offizieller Verhandlungen einigten sich am 29. Februar 2020 die Vereinigten Staaten und die Taliban in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar, auf ein »Agreement for Bringing Peace to Afghanistan« (Übereinkunft, Frieden nach Afghanistan zu bringen). In diesem Zusammenhang gaben die US- und die afghanische Regierung am selben Tag eine gemeinsame Erklärung ab: Es handele sich noch nicht um ein umfassendes Friedensabkommen, sondern lediglich um eine Art »Türöffner« zum Einstieg in innerafghanische Verhandlungen. Damit ist ein erster Schritt hin zu einem möglichen Frieden in Afghanistan getan. Der Weg dahin wird allerdings lang und steinig sein.

Schon als Barack Obama 2008 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden war, hatten die Taliban ihre Bereitschaft signalisiert, den Konflikt am Hindukusch politisch lösen zu wollen. Doch seine Ankündigung, das CIA-Lager Guantanamo auf Kuba zu schließen und aus dies...