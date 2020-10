Die Basis wolle Merz, titelte die FAZ am Sonnabend. Und in der Tat: Im Rennen um den CDU-Vorsitz gibt eine Forsa-Umfrage unter Parteimitgliedern dem früheren Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz Rückenwind. 45 Prozent der Mitglieder wollen ihn demnach als Parteichef, sein aussichtsreichster Konkurrent, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, kommt dagegen nur auf 24 Prozent. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen, der sich zuletzt vor allem als Einpeitscher einer noch konfrontativeren Haltung der Bundesrepublik gegenüber Russland betätigt hat, ist mit 13 Prozent weit abgeschlagen. Die Umfrage und die Zuspitzung der Coronakrise heizten am Wochenende die Debatte in der CDU an, ob der Parteitag am 4. Dezember in Stuttgart stattfinden soll, der über den Vorsitz entscheidet.

Das Merz-Lager will offensichtlich die Gunst der Stunde nutzen und den Parteitag unbedingt in der einen oder anderen Form stattfinden lassen. Laschet und seine Unterstütze...